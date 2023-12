Chakra del cuore: come aprirlo con una meditazione speciale (scoperta a Lanzarote) A Lanzarote arte e natura sono un tutt’uno grazie alla creatività di César Manrique, figlio e spirito dell'isola. Le sue opere si fondono in una simbiosi arte natura-natura arte in cui il bianco, suo colore di elezione, spicca sul nero della lava e delle bolle vulcaniche, e trova la quiete tra il verde della vegetazione.

I pilastri che costituiscono il suo stile sono ben riconoscibili anche al Paradisus Salinas Lanzarote by Meliá, di recente apertura. Progettato dall’architetto spagnolo Fernando Higueras e nel 1979 insignito del Premio Internazionale di Architettura, il resort combina uno stile razionalista con l’estro artistico di Manrique, ben riconoscibile nella piscina di 1.800 mq, negli affreschi e nelle sculture che aggiungono colore e calore all'edificio e agli interni, e nei giardini tropicali caratterizzati da oltre 300 specie vegetal





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il lungo cammino della Peregrina, la perla più bella della storia al collo di Liz TaylorElizabeth Taylor wears a ruby and diamond necklace in the pool at Villa Fiorentina in Saint Jean Cap Ferrat.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Il direttore sportivo della Lazio parla del momento di difficoltà e della fiducia per il futuroIl direttore sportivo della Lazio parla del momento di difficoltà della squadra e sottolinea la fiducia per il futuro. Afferma che la Lazio deve essere al centro di tutto come società, tifosi e movimento calcistico. Ammette che il percorso di crescita del club richiederà tempo e interventi graduali.

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

Stop al Decreto Crescita: un colpo al cuore della Serie AI club erano fiduciosi in una proroga fino al 29 febbraio, ma il Consiglio dei Ministri ha stralciato l’emendamento: defiscalizzazione finita e brutta botta per la concorrenzialità sul mercato internazionale

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

La Corte di Giustizia della Ue rovescia il monopolio di Fifa e Uefa sulla SuperlegaLa Corte di Giustizia della Ue ha stabilito che le regole della Fifa e della Uefa che subordinano qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub alla loro previa approvazione e vietano ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni sono illegali. Questa sentenza storica potrebbe portare a un cambiamento radicale della governance del calcio.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Il ministro della difesa italiano esprime preoccupazione per i missili in UcrainaIl ministro della difesa italiano ha espresso preoccupazione per i missili che cadono sulla testa dei civili e dei militari ucraini. Ha anche commentato il nuovo lancio di missili nel Mar Rosso da parte degli Houthi.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Il Napoli alla ricerca della strada giusta per la qualificazione alla Champions LeagueIl Napoli sta vagando senza sapere dove andare, con la speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. Le scelte sbagliate di De Laurentiis sono considerate una delle cause del rendimento deludente della squadra.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »