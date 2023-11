Cessione Inter e data fissata: Zhang ha sciolto le riserve

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

TUTTOMERCATOWEB: Zhang vuole tenersi l'Inter. Il presidente guarda agli USA per rifinanziare il debitoSteven Zhang vuole tenersi l'Inter. È quello che il presidente ha detto chiaramente agli azionisti nel corso dell'ultima assemblea dei soci. È la sensazione che circola in casa nerazzurra, spiega La

CMDOTCOM: Calciomercato Inter: due club italiani su BisseckYann Bisseck sta faticando molto in questa prima parte di avventura all’Inter. Il club nerazzurro valuta cosa sarebbe meglio fare per il difensore tedesco e tra le ipotesi c’è quella

CMDOTCOM: Calciomercato Inter, ecco cosa filtra sul colpo ZielinskiLa Gazzetta dello Sport parla dell’interesse da parte dell’Inter per il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski: "Il polacco è considerato il completamento perfetto per

EUROSPORT_IT: Milan, emergenza difesa: Morato, Vitik e Dragusin. Juve: Fagioli fino al 2028. Inter su Taremi e DjalòCALCIOMERCATO - Settimana di sosta per le squadre top di Serie A: mentre si gioca la Coppa Italia i dirigenti di Milan, Juventus e Inter badano al calciomercato

CALCIOMERCATOIT: Il gioiello della Nazionale diventa un caso: cessione in Serie ACalciomercato e altro

GOALITALIA: Da 'cessione record' a trascinatore: Man, il simbolo del Parma di PecchiaL'ala del Parma decide il confronto del Via del Mare di Lecce consegnando gli ottavi di Coppa Italia: arrivò nel 2021 a una cifra record.

