Cercasi goal su punizione in Serie A: l'unico campionato dove non si segna da fermo

Sembra quasi un'arte perduta, cancellata dalla storia per la mancata trasmissione dei maestri. Sembra? Forse l'arte della punizione è proprio andata persa dopo il ritiro di grandi interpreti capaci di fare la storia con 'foglie morte' e 'maledette'.

C'è poi chi ha lasciato l'Europa per accettare nuove sfide e portafogli gonfi tra Stati Uniti e Arabia Saudita. E così, nel Vecchio Continente, gli specialisti di zolle specifiche e distanze calcolate sono sempre meno.

Dove si fatica di più? In Italia, paese in cui la realizzazione su punizione sembra ormai diventata un miraggio, almeno relativamente alla Serie A.Parlano i dati, come sempre: zero goal da fermo nei primi nove turni di campionato, per un totale di novanta partite in cui nessuno è riuscito ad esultare grazie ad calcio da fermo dalla distanza. Al sette o deviato dalla barriera, poco importa. headtopics.com

Leggi di più:

GoalItalia »

Attacco Milan cercasi: zero goal in Champions, Giroud e Leao preoccupanoZero goal in 3 partite di Champions per il Milan, che vede aumentare i digiuni di Giroud (a secco dall'1 settembre) e Leao (non segna da 6 gare). Leggi di più ⮕

Stile di vita, alimentazione e tumori: cercasi volontari per la ricercaServono 100 mila adesioni per il progetto YouGoody dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano: per comprendere come le nuove abitudini, alimentari ma non… Leggi di più ⮕

Probabili formazioni Serie A della 10^ giornata: le news dai campiLeggi su Sky Sport l'articolo Probabili formazioni Serie A della 10^ giornata: le news dai campi Leggi di più ⮕

X Factor, il sondaggio vede Astromare e Anna Castiglia sfidarsi per rientrare nei LiveCon un mash-up di Jerry Lee Lewis (“Whole Lotta Shakin' Goin' On” e “Great Balls Of Fire”) riescono a coinvolgere l’intero pubblico di X Factor 2023! Leggi di più ⮕

L'irresistibile parodia di Paolo Kessisoglu nei panni di 'Giambiondo'Nel corso di Splendida cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai3, Paolo Kessisoglu veste … Leggi di più ⮕

Chi era Naomi Maiolani, la giovane pilota dell'elicottero caduto nei pressi di CarraraI titoli di Sky TG24 del 27/10/2023, edizione delle 13 Leggi di più ⮕