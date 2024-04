Cercasi Gallo Belotti . La coperta di linus dell'impegno profuso senza palla ormai non basta più. Arrivato a fine gennaio a Firenze, dopo due mesi e mezzo l'ex attaccante di Torino e Roma ha numeri offensivi da profondo rosso , anche in confronto ai suoi non illustri predecessori, e ha sempre meno tempo per convincere la società a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Fiorentina , i numeri di Belotti Una rete in tredici gare .

Arrivati a questo punto della stagione non possono più bastare una scivolata a centrocampo o una respinta di testa nella propria area su angolo a giustificare l'impiego di un attaccante che, comunque, continua a giocare anche per assenza di alternative. Nonostante questo Belotti, troppo poco sono sembrati sia Kouame che Nzola.

Gallo Belotti Fiorentina Attaccante Numeri Offensivi Stagione

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



CorSport / 🏆 41. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L'ex allenatore di Belotti lancia il Gallo: 'Merita la Nazionale, ma deve dimostrarlo'Valter Salvioni è l'allenatore che ha lanciato Andrea Belotti ai tempi dell'AlbinoLeffe e ovviamente stravede per l'attaccante della Fiorentina. In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport -

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Bucchi a RFV: 'Italiano alla Fiorentina ha dato tutto. Ora servono giocatori migliori'Protagonista ai microfoni di Radio FirenzeViola, mister Cristian Bucchi ha parlato del rendimento di Andrea Belotti da quando è arrivato alla Fiorentina: 'Nel valutare Belotti c'è da capire come lui

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Cercasi attaccante per l’Inter: Marotta cala il pokerNon basta Taremi per il reparto offensivo dell'Inter: la dirigenza nerazzurra a caccia di un nuovo attaccante per la prossima estate

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Gestore cercasi a Casa Artusi, tempio della tradizione culinariaUna richiesta che dovrebbe suscitare l'attenzione di ogni professionista del buon mangiare: Casa Artusi cerca un ristoratore che intenda gestire il ristorante all'interno del Centro di Cultura dedicato a Pellegrino Artusi nella sua città natale, Forlimpopoli.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Neanche il ricostituente azzurro funziona stavolta: equivoci tattici e non solo, cercasi ChiesaLa posizione più centrale in appoggio al centravanti e la predisposizione naturale al gioco in fascia, il rendimento che non riesce a decollare dopo la difficoltà a trovare continuità per i guai fisici.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Pastori e allevatori cercasi, boom di domande dagli under 30Soprattutto giovani, under 30, ma non solo e tante ragazze: sono gli aspiranti pastori e allevatori che hanno risposto copiosi alla seconda selezione della scuola ad hoc del Parco delle Foreste casentinesi, operazione per formare queste professionalità res...

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »