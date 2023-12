Centro di Maternità di Emergency di Anabah: oltre 76mila bambini nati e 489mila visite

Da quando è stato inaugurato, nel 2003, il Centro di Maternità di Emergency di Anabah, nella Valle del Panshir, nel nord dell’Afghanistan, ha visto nascere oltre 76mila bambini ed effettuato più di 489 mila visite. Si tratta di numeri importanti se si pensa che, secondo i dati raccolti nel 2021 dall'United Nations Population Fund, in questo Paese si registrano 638 morti per 100 mila nascite e 45 neonati su mille muoiono prima del primo anno di età.

Il Centro, che offre assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale e un servizio di assistenza prenatale che permette di monitorare le gravidanze e curare tempestivamente eventuali patologie, dispone di quattro sale parto, due sale operatorie, una terapia intensiva e una sub-intensiva neonatali, una terapia intensiva per le donne che hanno avuto complicazioni durante il parto, un ambulatorio, un reparto di ginecologia, un’area per i follow-up e una per il travagli





