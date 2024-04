Centravanti del Catania parla delle ambizioni del club

, centravanti della formazione etnea e man of the match dell'incontro ha preso la parola per parlare della partita ma anche delle ambizioni del club in questo finale di stagione :

“Era fondamentale per noi e per i tifosi vincere questa partita, sono felice per il gol che ha portato tre punti. Voglio ringraziare lo staff medico e il professor Petralia che in questi mi mesi mi sono stati vicini. Io sono sempre abituato a giocare, se non avessi avuto il problema all’alluce sarebbe stato tutto più facile - riporta Tuttocalciocatania.com -. Giocando ogni tre giorni non è semplice creare conoscenza in campo. Questa settimana invece è stato diverso.

Salvezza in campionato? In carriera chiunque di noi ha giocato per salvarsi in categorie superiori, ma con una tifoseria così dobbiamo fare di più. I punti ci servono anche per un fatto di fiducia in ottica playoff, arrivando a disputarli nella migliore condizione possibile. Cosa mi aspetto da me? I gol”.Catania, fatta per il centravanti: arriva l'ex Perugia ed Hellas Samuel Di CarmineBenevento, Auteri:"L'Avellino segna tanto? Spesso però con episodi particolari...

