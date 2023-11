Centenario amaro per Erdoğan. Più la Turchia non è come la vuole, più spinge su antisemitismo e islamismo

Nel centenario della fondazione della Repubblica, Erdoğan è tornato a mostrare il suo vero marchio di fabbrica che rivela il suo background di politico islamista col quale intende plasmare il suo partito di un nuovo ideale suprematista in cui gli aderenti al ramo sunnita della scuola giuridica hanafita sono considerati i “veri titolari” dell’identità turco-islamica.

Il presidente Erdoğan si è scagliato anche contro l’Occidente, sostenendo che il mondo musulmano si trova di fronte alla versione moderna di coloro che hanno cercato di distruggere la nazione turca provocando gli armeni nell'Anatolia orientale e sudorientale ( il riferimento è alla Russia zarista) e i greci nell'Egeo, nel Mar di Marmara e nel Mar Nero.

