Cellulari e minorenni, arrivo lo stop delle sim per l'accesso ai contenuti inappropriati: cosa significa e qua

È scattato il conto alla rovescia: tra meno di un mese tanti genitori e insegnanti dormiranno sonni più tranquilli. Dal 21 novembre 2023 entrerà in vigore un nuovo quadro normativo per garantire una navigazione sicura ai minorenni in Italia. Grazie alla delibera (9/23/Cons) del Garante delle Comunicazioni Agcom, le sim intestate ai minori saranno preimpostate per bloccare l’accesso a «contenuti inappropriati». Un sospiro di sollievo per chi tutela i giovanissimi.

L’Agcom ha delineato delle limitazioni uniformi per tutti gli operatori di telefonia, semplificando così la gestione del controllo parentale. L'accesso ai dispostivi mobili Ma quanti sono i minorenni che hanno un dispositivo mobile personale? In primis, spieghiamo cosa si intende con tale termine.

