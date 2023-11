Cecchino ucraino uccide soldato russo a distanza record

Armi che non perdonano, sempre più potenti e precise. E uomini addestrati a usarle, in grado di resistere per sedici ore consecutive nella stessa posizione per tenere il nemico nel mirino. Questa combinazione ha fatto sì che un cecchino ucraino, tiratore scelto di una unità di specialisti, abbia ucciso un soldato russo avvistato a tre chilometri e 800 metri. È la massima distanza mai registrata in un combattimento, rende noto il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu).

Non mancano tuttavia gli esperti che mettono in dubbio questo primato che per il momento risulta quindi autoattribuito: in particolare non è possibile, in base a quelle immagini, rilevare l'alzo del fucile speciale che per colpire così lontano deve effettuare un tiro a parabola (la traiettoria del proiettile di grosso calibro decade progressivamnete) che tenga inoltre conto dell'effetto Coriolis (la rotazione terrestre





