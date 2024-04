Catania-Padova, le formazioni ufficiali della finale di ritorno di Coppa Italia di C

Hanno preso la parola i due tecnici delle squadre in campo:"Siamo concentrati una partita alla volta. Ora abbiamo la testa sulla gara di oggi e sulla Coppa. Dopo torneremo al campionato" ha detto, allenatore del club veneto che poi sul' Massimino' vuoto dopo i fatti del match d'andata ha detto:"Bello che ci siano tanti ragazzi di Catania, ma speravo che ci sarebbe stato un invito anche per quelli del Padova. Non è successo ed è un peccato".

, allenatore dei padroni di casa - Sappiamo l'importanza di questa gara per la gente e la società: è da dentro e fuori. L'abbiamo preparata così. Mi aspetto una bella partita, ma mi dispiace per l'assenza del pubblico perché sarebbe stata un'altra partita. Padova spensierato visto che anche in campionato sono già al miglior piazzamento possibile vista la lontananza del Mantova"Catania-Padova, le formazioni ufficiali della finale di ritorno di Coppa Italia di CZola prima di Catania-Padova:"Partita equilibrata fino alla fin

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Padova-Catania, le formazioni ufficiali della finale d'andata di Coppa Italia di Serie CArrivano le formazioni ufficiali di Padova-Catania finale d'andata della Coppa Italia di Serie C. Veneti in campo con una sola novità, che riguarda i pali: spazio a Zanellati al posto di Donnarumma.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Catania-Padova, le formazioni ufficiali della finale di ritorno di Coppa Italia di CArrivano le formazioni ufficiali di Catania-Padova, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, in programma questa sera al 'Massimino' di Catania con fischio d'inizio alle ore 20:30 (diretta su

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Catania-Padova, la finale di Coppa Italia di Serie C a porte chiuse dopo gli incidentiLe immagini dei tifosi catanese entrati in campo e andati sotto il settore occupato dai padovani

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Coppa Italia Serie C. Padova, Torrente: 'Al ritorno al Catania serviranno carattere e personalità'“Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara, poi siamo calati, anche a livello fisico. Potevamo sfruttare meglio le ripartenze, ne abbiamo avute alcune di pericolose. Poi abbiamo subito un gol i

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Coppa Italia Serie C, finale Padova-Catania: i tifosi a contatto nell'intervalloAttimi di tensione a Padova, nell’intervallo della finale d'andata di Coppa Italia di C: un centinaio di tifosi del Catania hanno scavalcato i cancelli e sono entrati in campo andando poi sotto il settore padovano per tentare di lanciare petardi e prendere uno striscione.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Coppa Italia Serie C, il match d'andata sorride al Padova: 2-1 finale sul CataniaÈ terminata con la vittoria, di misura, del Padova sul Catania la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C. All'Euganeo padroni di casa subito avanti al 12' con Palombi, con il raddoppio di Cris

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »