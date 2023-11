Catania, da Maran a Oddo passando per vecchie fiamme: ecco l'eventuale post Tabbiani

, da tempo a rischio dopo un avvio di stagione non esaltante per la neo promossa formazione siciliana, che ha però grandi ambizioni. Da giorni,Catania, Tabbiani dopo il ko contro l'Avellino:"La responsabilità di tutto questo è solo mia"Virtus Entella, nominato il vice di mister Gallo.

Inzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amarePiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C.

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro. Garcia, i dubbi restanoMancini e Maresca, scintille durante Inter-Roma. headtopics.com

VIDEO - Modena incontenibile, battuta la Ternana: c'è anche la classica rete dell'ex. Gol e highlightsVIDEO - Dopo un primo tempo a tinte biancazzurre, il Brescia cade contro il Bari. Gol e highlightsUFFICIALE: Virtus Entella, nominato il vice di mister Gallo.

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com headtopics.com

Catania, dopo il vantaggio dell'Avellino i tifosi etnei espongono lo striscione 'Tabbiani via subito'La curva dei tifosi del Catania non ci sta e chiede a gran voce l'allontanamento di Luca Tabbiani dalla panchina degli etnei. Dopo il gol di Marconi, che ha sbloccato il match odierno, in casa contro Leggi di più ⮕

Catania, il ko contro l'Avellino mette a forte rischio esonero Luca TabbianiDopo il pareggio contro il Monterosi nel precedente turno di campionato la posizione del tecnico del Catania, Luca Tabbiani ha iniziato a vacillare. Oggi, dopo un ko interno contro l'Avellino, la situ Leggi di più ⮕

Catania, Tabbiani verso l'esonero: il club avvia i contatti con Silvio BaldiniDopo il pareggio contro il Monterosi nel precedente turno di campionato la posizione del tecnico del Catania, Luca Tabbiani ha iniziato a vacillare. Oggi, dopo un ko interno contro l'Avellino, la situ Leggi di più ⮕

Catania, Tabbiani dopo il ko contro l'Avellino: 'La responsabilità di tutto questo è solo mia'Dopo la sconfitta contro l'Avellino che potrebbe costargli il posto sulla panchina del Catania (con Silvio Baldini primo nome per la successione) Luca Tabbiani ha così commentato la prestazione e il Leggi di più ⮕

Università Catania, nuove scoperta in scavi archeologici in IraqSi è conclusa con nuove scoperte, dopo due mesi di intense attività di ricerca, la seconda campagna di scavi della missione archeologica in Iraq dell'Università di Catania. (ANSA) Leggi di più ⮕

Avellino, Pazienza dopo la vittoria di Catania: 'Raggiungo traguardo storico'Dopo il 2-0 con il quale il suo Avellino si è imposto sul campo del Catania, Michele Pazienza ha così commentato la prestazione della formazione irpina attraverso i microfoni della Rai: 'E' un succe Leggi di più ⮕