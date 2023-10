Cassino: picchiata dal compagno con una mazza da baseball, dormiva in auto per evitare le violenze. L'uomo è …

CASSINO. In macchina, con il sedile abbassato ed una coperta per proteggersi dal freddo: dormiva lì già da mesi. «Per evitare le violenze del mio compagno»: non solo fisiche ma anche sessuali. Botte e stupri racconta lei. Lo ha detto questa mattina alla polizia che l'aveva trovata sulle scale di un condominio: ha mostrato i segni sul collo ed ha detto che a farglieli era stato poco prima il compagno, nel tentativo di strangolarla.

E che non era la prima volta: ha detto di avere subito botte e stupri e che per paura da tempo era costretta a dormire in auto. Quando i poliziotti del questore Domenico Condello hanno bussato all'alloggio, il compagno della donna ha cominciato ad inveire contro di lei e a minacciarla. All'interno le forze dell'ordine hanno notato gli arredi danneggiati durante la lite. Hanno provato a calmarlo e a capire cosa lo avesse innescato: non ci sono riusciti.

