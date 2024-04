Si tratta di un lavoratore del settore lattiero-caseario, ceppo virulento corre tra le mucche da latte e preoccupa gli esperti. Bassetti:"Virus si è riassortito con pressione virale elevatissima"Caso umano di influenza aviaria in Texas, dove il virus è stato confermato in un lavoratore del settore lattiero-caseario che ha avuto contatti con bovini infetti. Il paziente, che presentava un'infiammazione agli occhi come unico sintomo, è in isolamento e sotto trattamento antivirale.

A contagiarlo è stato un ceppo di H5N1 altamente virulento che di recente ha imperversato fra le mucche da latte in 5 stati Usa ."Al momento non siamo a conoscenza di contatti stretti" del nuovo caso"che abbiano manifestato sintomi", ha precisato Kevin Griffis, portavoce dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Per gli Stati Uniti si tratta del secondo caso di influenza aviaria nell'uomo, dopo il contagio segnalato nel 2022 in Colorado, in una addetto all'abbattimento di pollam

