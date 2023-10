Caso scommesse, Zaniolo interrogato a Torino: parlano gli avvocati

TORINO - Si è concluso dopo circa due ore e mezza l'interrogatorio di Nicolò Zaniolo davanti alla pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della squadra mobile di Torino che indagano su un giro di scommesse su piattaforme online illegali. Il centrocampista dell'Aston Villa, il terzo calciatore indagato dalla procura torinese oltre a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali , ha lasciato l'aula del tribunale da una uscita secondaria.

Se riuscirà a dimostrare la sua versione, dal punto di vista sportivo l'attaccante non rischia nulla. Zaniolo, parlano gli avvocati ' Nicolò Zaniolo ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal PM chiarendo definitivamente la sua posizione. Non e’ emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio.

Italia Notizie

Leggi di più:

tuttosport »

Caso scommesse, Zaniolo atteso in procura a Torino per l'interrogatorioI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Zaniolo ascoltato dalla Procura di Torino sul caso scommesseIl giocatore, oggi all'Aston Villa, si è recato in Procura a Torino per venire ascoltato dai PM che indagano sul giro di scommesse illegali. Leggi di più ⮕

Caso scommesse, Niccolò Zaniolo arrivato in procura a TorinoIl giocatore della Nazionale sarà ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta Leggi di più ⮕

Scommesse: Zaniolo in procura a Torino, oltre due ore dalla pm PedrottaScommesse: Zaniolo in procura a Torino Leggi di più ⮕

Scommesse, Zaniolo due ore e mezza in procura a Torino per l'interrogatorio. I legali: «Nessun indizio a suo cNicolò Zaniolo è arrivato in procura a Torino nel primo pomeriggio di... Leggi di più ⮕

Scommesse, Zaniolo in procura a Torino per l'interrogatorio: la situazione e cosa rischiaNicolò Zaniolo è arrivato in procura a Torino nel primo pomeriggio di... Leggi di più ⮕