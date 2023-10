Caso scommesse, portavoce FIFA: 'Estensione sanzione a Tonali con effetto mondiale accolta'

. Questa la dichiarazione del portavoce della FIFA che parla del centrocampista del Newcastle coinvolto nel caso scommesse che si è abbattuto sul calcio italiano nelle ultime settimane:"La richiesta presentata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio di estendere la sanzione inflitta al giocatore Sandro Tonali il 27 ottobre 2023 con effetto mondiale è stata accolta".La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art.

Riguardo le prescrizioni alternative, Tonali dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 8 mesi e ad un ciclo di almeno 16 incontri pubblici, da svolgersi in Italia, nell’arco di 8 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC.

La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell’accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi giudicanti di giustizia sportiva. headtopics.com

