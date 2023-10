Caso scommesse, Niccolò Zaniolo arrivato in procura a Torino

Nicolò Zaniolo è arrivato poco dopo le 14.30 in tribunale a Torino per essere ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta che coordina l'indagine su un giro di scommesse su piattaforme online illegali. Il giocatore della Nazionale, attualmente in forza all’Aston Villa, è entrato al Palazzo di Giustizia a bordo di un van nero con i vetri oscurati, è il terzo giocatore iscritto al registro degli indagati dalla procura torinese oltre a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.

A differenza dei due centrocampisti, che hanno dichiarato davanti ai magistrati e alla procura federale di aver effettuato puntate sul calcio, Zaniolo ha ammesso di aver utilizzato le piattaforme illecite solo per giocare a blackjack e poker, una versione che se confermata non comporterà alcun rischio dal punto di vista sportivo per l'attaccante.

