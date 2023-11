Caso Pogba, primo no dall’antidoping: ora rischia 2 anni

Il giocatore, intanto, si allena nella sua residenza torinese (ex villa di Cristiano Ronaldo) non potendo prendere parte agli allenamenti alla Continassa con il resto dei compagni. Insomma, in casa Juventus si sta già facendo a meno di lui e anche il futuro lo stanno programmando senza Pogba in campo e soprattutto senza il suo pesante stipendio a bilancio. Uno stipendio che adesso, essendo abbassato al minimo salariale di categoria, si attesta solamente sui 2mila euro al mese.

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CALCIOMERCATOIT: Colloquio presidente-giocatori dopo Napoli-Milan: rischio esoneroCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Accelerazione improvvisa per Vlahovic: clausola e firmaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Milan: Cardinale corteggia Ibra, lo svedese temporeggia: ecco perchéCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Lazio-Fiorentina non è finita, prova TV e rischio squalificaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Presunta corruzione, richiesta di rinvio a giudizio per il patron della SalernitanaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Garcia horror: da Sarri e Ancelotti a Spalletti: il confronto dopo 10 giornateCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕