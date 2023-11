Caso Hermoso, la Fifa squalifica Luis Rubiales per tre anni per il bacio alla giocatrice

L’ex presidente della Federcalcio spagnola non potrà svolgere alcuna attività legata al calcio per tutto il periodo. Dal momento della notifica, avvenuta oggi, Rubiales ha dieci giorni per chiedere le motivazioni e impugnare la decisione presso il Comitato d'Appello della Fifaè stato squalificato per tre anni.

La decisione della Commissione può inoltre essere impugnata dai legali di Rubiales presso il Comitato d'Appello. La Fifa, in una nota, ha inoltre ribadito “il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l'integrità di tutte le persone e a garantire che le regole di base della condotta civica siano rispettate".La nazionale iberica, guidata da Jorge Vilda, trionfa in finale a Sydney davanti a oltre 75mila persone.

La Spagna ha vinto i mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda, battendo 1-0 l'Inghilterra nella finale a Sydney, davanti a oltre 75mila persone Le iberiche conquistano la coppa del Mondo per la prima volta alla loro terza partecipazione alla kermesse iridata. Decisivo il gol al 29' di Carmona Garcia (nella foto mentre esulta dopo la rete) headtopics.com

La Spagna avrebbe potuto chiudere il match al 70' ma Hermoso si è fatta parare un calcio di rigore dal portiere Earps

