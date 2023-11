Casapound, 21 arresti ad Atene: il gruppo era diretto a un raduno di estremisti di destra, espulsione immediat

Forza Nuova, sito web sequestrato dopo i disordini dei no pass: l'accusa è di istigazione a delinquere Arresti Casapound, le proteste di Iannone In risposta all'annuncio della commemorazione di estrema destra, decine di manifestanti si sono radunati per partecipare a un presidio antifascista, nel sobborgo di Neo Iraklio, nonostante il divieto della polizia greca che per prevenire gli scontri ha schierato circa 3mila agenti.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Grecia, fermati 21 appartenenti a CasaPound all'aeroporto di AteneLa rassegna stampa di Sky TG24 del primo novembre

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Atene, arrestati 21 italiani in Grecia: sono di CasaPoundSi trovavano nella capitale Greca per partecipare alla manifestazione di estrema destra

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Media, 21 italiani arrestati ad Atene sono di CasaPoundSecondo il sito di Kathimerini, tra gli arrestati c’è anche il presidente di CasaPound, Gianluca Iannone

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: 21 militanti di CasaPound arrestati all’aeroporto di Atene: erano in Grecia per un raduno di estrema…Arrestati 21 militanti di CasaPound arrivati in Grecia per un raduno commemorativo

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: I 21 militanti di Casapound arrestati all'aeroportoVolevano andare a una commemorazione di Alba Dorata. Sono stati trattenuti per avviare la procedura di espulsione amministrativa nei loro confronti per motivi...

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Grecia, 21 neonazisti italiani arrestati in aeroporto Atene - Altre NewsVentuno neonazisti italiani sono stati arrestati ieri sera all'aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕