Cartelle esattoriali, proroga rottamazione quater: altri 5 giorni per chi non ha pagato. Scadenze e calendario

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% della somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Rottamazione quater cartelle, in scadenza i primi pagamenti: come funziona e chi può aderire I CANALI Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

