Carta cultura giovani e carta del merito: come funzionano e quali sono i requisiti

: sono infatti esauriti i fondi del Bonus Cultura - nato nel 2016 - che prevedeva l'assegnazione ai diciottenni di una Carta elettronica del valore nominale di 500 euro, con la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Per i nati nel 2004 le iscrizioni si erano aperte il 31 gennaio e si sarebbero chiuse il 31 ottobre, ma le risorse sono terminate primaSul sito ufficiale di18App è comparso un avviso: "Si comunica che il plafond previsto, quale limite massimo di spesa, è esaurito. Si rappresenta, pertanto, che la Piattaforma non consente più registrazioni".

