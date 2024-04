Carolina Marconi racconta la sua esperienza con il tumore al seno

Carolina Marconi (45 anni) è stata ospite a 'Storie di donne al bivio' dove ha raccontato come ha scoperto di avere il tumore al seno e le varie analisi e visite di approfondimento che le hanno salvato la vita. Era il 2021 quando Carolina e il suo compagno hanno deciso di avere un bambino e si stavano preparando per fare varie analisi e controlli. Tutto era perfettamente a norma, mancava solo la mammografia: «Il mondo ti crolla addosso».

La scoperta del tumore al seno l'ha sconvolta, non si aspettava proprio questa risposta, lei avrebbe voluto avere un figlio a breve con il compagno, ma tutte le sue priorità si sono capovolte. Le rivelazioni di Carolina «Noi siamo andati in questa clinica, mancavano gli ultimi esami come la mammografia. Le analisi andavano bene, poi alla fine c’è stata la sorpresa. Il mondo ti crolla addosso perché è difficile quando ti senti dire: ‘Carolina hai un tumore

