Carolina Marconi, lo sfogo: 'Guarita dal cancro ma adozione e prestito negati'

"Un giorno il medico mi ha accolta raggiante: Carolina sei guarita. Una grande felicità. Ma poi, nella pratica, non vengo considerata davvero 'sana', per esempio per le pratiche di adozione di un figlio. E nemmeno per avere un prestito per un mio negozio".

E questo non migliorerà nemmeno con l'approvazione definitiva della legge sull'oblio oncologico, secondo l'attrice,"perché ho 45 anni e se rimarrà la regola di dover attendere 10 anni dopo la conclusione delle cure non c'è una vera possibilità. Stessa cosa vale per i mutui. E' importante una legge ma serve anche dare la possibilità di potere davvero usufruire dei nostri diritti. Io tra 10 anni avrò 55 anni.

. Abbiamo diritto a un'assicurazione che ci protegga, a un mutuo per avere una casa. Eppure noi, un milione di persone guarite dal tumore in Italia, siamo più controllati degli altri: facciamo più esami, più screening. La nostra salute è continuamente monitorata. E headtopics.com

Leggi di più:

Adnkronos »

Carolina e Topo Tip - Il mistero di HalloweenCarolina e Topo Tip - Il mistero di Halloween è un film di genere family, avventura del 2019, diretto da Charlie Tango, con Carolina Benvenga. Distribuito da Nexo Digital. Leggi di più ⮕

Premiata Forneria Marconi, 50 anni fa la rivoluzione del rock italiano nel mondo con il capolavoro “Photos Of…La PFM invece è stata l’unica band a creare una via nostrana e personale al rock giungendo a traguardi altissimi Leggi di più ⮕

Borse in pelle: ecco quella che esaudisce i desideri delle donneIl modello perfetto è stato creato da un brand fiorentino sinonimo di artigianalità ed eleganza. A presentarlo, l'attrice Carolina Crescentini Leggi di più ⮕

Del Debbio, sfogo durissimo dopo la sigla: "Si vanta di averne ammazzati dieci"'Come può un ragazzo vantarsi di aver ucciso dieci persone?'. Paolo Del Debbio introduce così la puntata di giovedì 2... Leggi di più ⮕

Grande Fratello, l'illusione di Massimiliano Varrese: la sfogo del gieffino sul televoto con Beatrice LuzziIl concorrente del Gf crede di aver quasi pareggiato al televoto con Beatrice Luzzi, ma la realtà è un'altra. Leggi di più ⮕

Mamma si pente di aver partorito: «Voglio tornare alla mia vecchia vita. Mi mancano le serie tv e il mio tempoUna neomamma inglese ha dato sfogo in un post anonimo ai propri limiti e alle proprie... Leggi di più ⮕