Carolina Marconi: «Guarita dal tumore, ma adozione e prestiti mi vengono negati. Si rimane segnati per sempre»

Nonostante sia considerata clinicamente guarita, per Carolina Marconi la strada è ancora in salita. E non per la malattia, ma per tutto ciò che comporta - dal punto di vista economico e burocratico - essere un ex paziente oncologico. La 45enne venezuelana, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato all'AdnKronos: «Un giorno il medico mi ha accolta raggiante: Carolina sei guarita. Una grande felicità.

Con la terapia la malattia è stata sconfitta, ma non le sue conseguenze 'sociali'. A partire dalla difficoltà di adottare un bambino. «Mi hanno detto che sarà difficile arrivarci, le liste di attesa sono lunghe e noi ex malati siamo gli ultimi della fila».

