Carolina Marconi e il tumore: «Per il medico sono guarita, ma adozione e prestito negati»

Carolina Marconi, 45 anni attrice venezuelana e concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, non nasconde l'amarezza per il 'destino' che ancora oggi tocca a chi, dopo aver affrontato un tumore e averlo superato, si ritrova a combattere con il limiti imposti ai guariti in questioni economiche e burocratiche.

Veramente assurdo soprattutto se si considera che l'Inps toglie il sussidio legato alla malattia perché ti considera guarita, e sono tante le donne che mi scrivono su questo tema, mentre su altri piani è come se rimanessi sempre segnata: non si hanno gli stessi diritti di chi non si è ammalato». «Mi hanno detto che sarà difficile arrivarci, le liste di attesa sono lunghe e noi ex malati siamo gli ultimi della fila».

