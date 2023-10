Carolina Marconi e il tumore, in lacrime sui social dopo i risultati della tac: «L'incubo è finito, la macchia

Per Carolina Marconi l'incubo sembra essere finito. «Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia. Mi ha sentito tutto il vicinato».

Così l'ex concorrente del Gf Vip ha festeggiato l'esito positivo degli ultimi esami medici, ai quali si era sottoposta per il rischio di una recidiva del tumore, sconfitto mesi fa. La modella venezuelana è uscita così da un incubo durato anni e che sembrava essere ritornato sotto forma di un altro tumore nelle scorse settimane.

