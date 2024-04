Carlos Sainz vince il GP di Australia e parla del suo futuro

È stato un avvio di stagione altalenante per Carlos Sainz . Dopo il terzo posto in Bahrein, è stato operato d'appendicite e ha saltato il GP di Gedda. Rientrato in tempi record, ha vinto il GP di Australia davanti a Leclerc.

Con questa doppietta, la Rossa rientra in corsa per il titolo. Sainz parlerà del suo futuro con altri team.

Carlos Sainz GP Di Australia Ferrari Futuro Operazione D'appendicite

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



tuttosport / 🏆 29. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Carlos Sainz, la prima fila nel Gp d’Australia dopo l’operazioneLo spagnolo della Ferrari: «Di queste cose devi essere orgoglioso. Sei giorni fa ero ancora a letto e pensavo di non farcela, poi sono migliorato moltissimo»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Carlos Sainz lancia i guanti dopo la vittoria: clamoroso, perché ha violato il regolamentoUna gioia incontenibile. Un successo straordinario subito dopo l'operazione che l'aveva tenuto fuori dall'ultima gara. Carlos Sainz , t...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Carlos Sainz in F1: gli scenari nel futuro dopo la FerrariQuattro opzioni per lui nel 2025

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Torna il sereno dopo l'operazione, Carlos ritrova il buonumore: 'Sainz 2-appendicite 0'L'intervento chirurgico si è concluso in modo positivo, e il pilota spagnolo della Ferrari ha tenuto a ringraziare tutti i fan per il supporto ricevuto

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

I sorrisi dopo l'operazione, e Carlos scrive: 'Sainz 2-appendicite 0'Il pilota della Ferrari F1, che ha dovuto saltare il GP Arabia Saudita, ha postato: 'Grazie per i messaggi'

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Sainz-Red Bull, Horner ci pensa dopo la vittoria Ferrari in AustraliaCarlos non ha un contratto per il 2025 e la Red Bull cerca un sostituto per Perez: «È stato l’unico in grado di battere Max»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »