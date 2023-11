Carlos Alcaraz: “Wimbledon mi ha cambiato la vita. Sinner? Incredibile, ma a golf lo batto”

L’unico che quest’anno è riuscito a battere Novak Djokovic in un torneo dello Slam, e a cui contende il numero 1 di fine stagione. Nel 2022 ha saltato le Atp Finals per un infortunio, quest’anno al Pala Alpitour, insieme a Jannik Sinner sarà il più atteso degli otto maestri. Carlos per lei è più importante …

