Carlo, scoppia la lite con Camilla: coinvolti Harry, Wiliam, Harry (e anche Meghan)

Sembra proprio che sia scoppiata una vera e propria lite tra Re Carlo e la Regina Camilla… A entrarci non sono soltanto Harry e Meghan ma anche l’altro figlio e la sua rispettiva consorte: William e Kate.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Halloween in Kenya per Carlo e CamillaVisita di Stato nel Paese fino al 3 novembre prossimo

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Re Carlo, 'non ci sono scuse' per abusi coloniali in KenyaNAIROBI, 31 OTT - 'Non ci sono scuse' per le atrocità della colonizzazione britannica commesse contro i keniani. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: Re Carlo è in Kenya con l'inseparabile ombrello napoletanoSi tratta della prima visita in un'ex colonia da quando è salito al trono

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Carlo in Kenya: 'Non ci sono scuse per gli abusi coloniali'ʼNon ci sono scuseʼ per gli ʼatti di violenza ripugnanti e ingiustificabiliʼ commessi dagli inglesi durante il periodo coloniale in Kenya. Lo ha detto re Carlo III durante una cena di stato nel Paese africano, dove si trova in visita ufficiale.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: David Beckham a cena da Re Carlo: perché?L'ex calciatore a corte perché spera in un titolo di cavaliere

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Boomerissima, pagelle prima serata: Marcuzzi, fuoriclasse (9), Zorzi, Sora Camilla (4,5), Clerici, Regina boomBoom, boom, boom è tornato Boomerissima. Alessia Marcuzzi torna a far ballare e cantare con...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕