Carlo Emilio Gadda e il suo vocabolario

Carlo Emilio Gadda, di cui ricorre oggi il 130esimo anniversario della nascita, è uno di quegli scrittori generalmente considerati importanti e da conoscere, ma anche molto difficili da leggere e per questo di fatto poco letti. L’autore di(1963) infatti scriveva con uno stile molto complicato, usando frasi contorte e parole inusuali.

Queste provenivano spesso dai dialetti, ma potevano anche essere invenzioni linguistiche dello stesso Gadda, a cui piaceva definire con grande precisione cose e concetti, anche creando nuovi termini per indicarli. Sono parole non immediate, ma sono un pezzo importante dell’opera dello scrittore e del piacere di leggerlo., un piccolo vocabolario in cui 61 esperti dell’opera di Gadda hanno spiegato 219 parole. Curato da Paola Italia, che insegna Filologia italiana all’Università di Bologna, per ogni termine contiene una citazione e una definizione proposta da uno degli studiosi che hanno partecipato al vocabolari

:

İLPOST: Gadda e Proust si assomigliavano, moltoSto immaginando una fascetta per Gadda che dice «È il Proust milanese, praticamente un 'Andà a catà el temp perduu'». Fantasia ispirata da 'Gadda e Proust si assomigliavano, molto' di giacomopapi

Fonte: ilpost | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Gb, Carlo III rende omaggio ai caduti di tutte le guerre10mila reduci a memoriale Whitehall. Sunak critica scontri ieri (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Re Carlo, Camilla, William e Kate contro i rumor: uniti nel Giorno della MemoriaUn appuntamento importante a cui hanno partecipato tutti quanti, per dimostrare unità e per sostenere Re Carlo in un momento di commozione

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Re Carlo compie 75 anni: ecco gli ingredienti che rendono unico e inimitabile il suo stileDai gemelli alla cravatte fantasia, passando per gli abiti sartoriali e i cappotti vecchi come lui. Icona di stile suo malgrado, il sovrano è il miglior testimonial del Made in Britain.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

LASTAMPA: Il diktat di Re Carlo III: “Al mio compleanno nessuno nomini Harry e Meghan”Il monito del sovrano indirizzato agli invitati della festa. «Non rovinate l’evento citando anche solo il nome dei Sussex»

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

ADNKRONOS: Calenda: 'Premierato pericolosissimo. Referendum un suicidio, Meloni si farà male''La riforma istituzionale della Meloni è pericolosissima per il Paese e per la Meloni'. Dalla riforme agli scioperi, passando per le europee e il Terzo polo: sono molti gli argomenti affrontati oggi da CarloCalenda al forum Adnkronos.

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »