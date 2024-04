Carlo Conti: 'Io a Sanremo? Ci vuole orecchio, non so se il mio funziona ancora'

“Io a Sanremo? Ci vuole orecchio, non so se il mio funziona ancora. Il Festival è cambiato, vince la scelta musicale”. A parlare a Repubblica è Carlo Conti, che da sabato 6 aprile torna su RaiUno con “I migliori anni”. A chi gli chiede se potrebbe tornare a condurre la kermesse, che ha già guidato dal 2015 al 2017, risponde: “All’epoca ho accettato di farlo perché avevo l’orecchio giusto, pensavo di essere all’altezza. Oggi bisogna vedere se quell’orecchio c’è ancora.

Sanremo è cambiato, ce ne siamo accorti tutti: si deve continuare sulla strada che avevo inaugurato, continuata con Baglioni e portata ai risultati che si sono visti con Amadeus. Vince la scelta musicale al passo con i tempi. E non è così scontata”. Conti commenta le voci sul possibile addio di Amadeus alla Rai: “Non ci ho parlato quindi non so neanche se siano vere le voci che girano. Il suo contratto scade in estate. Non so niente ma so che farà la scelta più giusta

