Carla Bruni e la relazione extraconiugale dei suoi genitori

Per chi non lo sapesse, Carla Bruni è nata dalla relazione extraconiugale della pianista e attrice Marisa Borini con l'ex chitarrista classico Maurizio Remmert. I due furono amanti tra il 1960 e il 1967, mentre la madre di Carla Bruni era regolarmente sposata con l'industriale e compositore di musica classica e d'opera italiana Alberto Bruni Tedeschi.

Accettare l'adulterio fisico come Carla Bruni (e condannare quello sentimentale): parola alla psicologa Da quanto ha dichiarato, Carla Bruni non vede come un peccato la relazione extraconiugale limitata all'atto sessuale. Come sottolinea la psicologa e psicoanalista Elena Benvenuti, «queste suddivisioni nette tra mente, corpo e cuore vanno valutate con attenzione e con il dovuto senso critico. Dico questo partendo dal presupposto che siamo esseri complessi, costituiti da tanti piani che si intersecano, contaminano e tengono insieme l'un l'altr

'Malumore Francese', fuori da stanotte il duetto a sorpresa tra Michele Bravi e Carla BruniIl titolo completo – per essere precisi – è malumore Francese feat. Carla Bruni. Che fa subito chic rispetto a «duetto tra Michele Bravi e Carla Bruni», ma di duetto alla fine si tratta.

Michele Bravi duetta con Carla Bruni tra sensualità e ironiaIl brano 'Malumore francese' è il terzo estratto dal nuovo album che esce il 12 aprile

Carla Bruni, Salvini e Loredana Bertè, al via la nuova stagione di 'Belve'Il programma condotto da Francesca Fagnani comincia il 2 aprile, tra gli ospiti anche la cantante Paola Turci

Belve, ospiti di Francesca Fagnani del 2 aprile: Carla Bruni, Matteo Salvini, Loredana BertèStasera 2 aprile 2024 torna Belve su Rai 2: gli ospiti di Francesca Fagnani della prima puntata sono Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè.

Carla Bruni, mi sento usata da mia sorella, vista come ubriaconaOspite di Fagnani a Belve: 'La mancata rielezione di Sarkozy? Un sollievo, pregavo' (ANSA)

Belve, Carla Bruni contro la sorella: "Come un ubriacona, mi sento usata"'Mi sento usata, non rappresentata': Carla Bruni lo ha detto nello studio di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, in riferimento alla sor...

