Carcere senza medici, la denuncia dei detenuti: 'Diritto alla salute messo in discussione'

Dalla Casa di reclusione di Rebibbia a Roma, la denuncia attraverso l'Adnkronos Salute:"Per noi il diritto alla salute e alla cura è messo in discussione", malgrado l’encomiabile impegno dei medici presenti negli istituti. Ma sono sempre meno". Lo denunciano, attraverso l'Adnkronos Salute, i detenuti della Casa di reclusione di Rebibbia a Roma che, da qualche anno, hanno dato vita al notiziario 'Non tutti sanno', realizzato all’interno del penitenziario.

"La crisi della sanità pubblica e la mancanza di risorse - si legge nel testo firmato da Roberto Monteforte, giornalista coordinatore della redazione di 'Non tutti sanno' - infatti, colpiscono in modo diretto e pesante i livelli di assistenza sanitaria, le condizioni di vita e di lavoro dei medici, ma anche quelli della popolazione detenuta che già oggi sconta la carenza di assistenza sanitaria, la difficoltà ad usufruire in tempi efficaci di esami clinici e...

"Rivolgiamo a lei - continua l'appello che in queste ore comincerà a circolare anche sui social - rappresentante istituzionale dell’intera categoria dei medici, e a chi ne tutela i diritti economico-sindacali questo headtopics.com

accorato appello che parte dalla realtà del carcere, con la speranza che possa raggiungere ogni professionista della sanità , ne interpelli la coscienza, ne stimoli l’impegno, sostenga le giuste aspettative economiche e di carriera per chi affronta il disagio di curare la popolazione 'ristretta'., del nostro diritto alla cura, della nostra dignità di cittadini e di persone, di futuro possibile. Vorremmo non fosse dimenticato".

