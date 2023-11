Carabao Cup: crolla l'Arsenal, il Newcastle senza Tonali ne fa 3 al Man United

Inter, con l'Atalanta si accende anche il mercato: è la sfida di Scamacca, ma nel mirino c'è ScalviniJuve, avanti tutta per Samardzic: il like e lo juventino che andrà a UdineJuve, accordo con Locatelli per il rinnovo: cifre e dettagliMilan, Pulisic e Loftus-Cheek a parte: le ultime su Kjaer e ChukwuezeAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

SKYSPORT: Carabao Cup, ottavi: Arsenal ko con il West Ham, il Newcastle batte lo United: i risultatiTutti i risultati

TUTTOMERCATOWEB: Il Newcastle vola in Carabao Cup, altro tonfo dello United: le qualificate ai quarti di finaleAltra brutta sconfitta per il Manchester United di Erik Ten Hag che nella serata odierna ha perso 3-0 negli ottavi di EFL Cup contro gli eurorivali del Milan, il Newcastle. Per i Magpies le reti porta

GOALITALIA: Ennesima disfatta per lo United: travolto dal Newcastle ed eliminato dalla Carabao CupDopo il tonfo con il City, i Red Devils perdono ancora 3-0 all'Old Trafford contro il Newcastle e salutano il torneo: è l'ottavo ko in 15 partite.

TUTTOMERCATOWEB: Manchester United-Newcastle, le formazioni ufficiali della sfida di EFL CupQueste le formazioni ufficiali della sfida di EFL Cup fra il Manchester United ed il Newcastle, squadra avversaria anche del Milan nel girone di Champions League. MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Dal

TUTTOSPORT: Carabao, tonfi Arsenal e United! Avanti Newcastle, Chelsea e LiverpoolWest Ham e Newcastle super, Arteta e Ten Hag si fermano agli ottavi. I Blues passano con il Blackburn, Klopp ringrazia Nunez e supera il Bournemouth

GOALITALIA: Carabao Cup, dove vedere le partite di oggi in diretta tv e streaming: DAZN, Sky o NOW?Gli ottavi di Carabao Cup si concludono oggi 1° novembre: in campo Manchester United, Liverpool e Arsenal. Dove vedere le partite in tv e streaming.

