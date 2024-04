Capra americana di montagna salvata da un ponte a Kansas City

Pochi giorni fa un’esemplare maschio di capra americana di montagna rimasto bloccato su una trave di un ponte a Kansas City , a 24 metri d'altezza, è sopravvissuto a una maldestra operazione di salvataggio, e ora probabilmente potrà ricongiungersi ai suoi proprietari.

“Non so perché abbiano pensato di prenderla stringendole una corda al collo - ha detto Fugate - non è il modo in cui si gestisce una situazione del genere". Piuttosto, aggiunto, il metodo corretto è quello di spingere la capra a muoversi da sola finché non arriva in un luogo sicuro. A un certo punto, mentre era ancora sospesa, la capra ha smesso di muoversi e si è pensato che fosse morta.

Capra Montagna Ponte Salvataggio Kansas City

