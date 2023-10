Capello su Leão: ‘E’ indolente ma anche unico: deve migliorare al cross’

Fabio Capello, nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, parla così di Rafael Leao: "Leao è così, indolente ma anche unico con capacità di strappo e di dribbling. Deve migliorare sotto porta, nella precisione del tiro. Quest’anno deve rivedere anche i cross, negli anni scorsi era più attento"Tognozzi ha deciso: addio Juve, sarà subito il ds del Granada.

Tognozzi ha deciso: addio Juve, sarà subito il ds del Granada. Con Manna ha scoperto Iling, Huijsen, Yildiz e Soulé

Milan, Okafor recuperato: ci sarà contro il Napoli. Le ultime su Loftus-Cheek e Jovic

Juve, Allegri: 'Nessuno respinge la parola scudetto, serve realismo. Chiesa e Vlahovic...'

