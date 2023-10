Capello e i problemi del Milan: 'È sinistra-dipendente e poi manca un'alternativa a Giroud'

s'è così espresso sui problemi della squadra rossonera nettamente battuta mercoledì al Parco dei Principi dal PSG:"A Parigi Il Milan non è entrato quasi mai in area. Una sola volta si è trovata davanti al portiere avversario con Pulisic che poi non ha fatto la scelta giusta, ha cercato più il gol facile con il passaggio centrale a Giroud invece che tirare. Ma lo stesso Pulisic si era trovato lì grazie a un rinvio lungo di Maignan.

Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoParte oggi la squalifica di Tonali.

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Tonfo Milan a Parigi, Capello: 'Se giochi uno contro uno con Mbappé rischi questi risultati'Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il tonfo del Milan in casa del PSG. Questi i concetti espressi dall'ex tecnico rossonero in merito al 3-0 dei parigini: 'La partita non mi è pi Leggi di più ⮕

Capello durissimo sul Milan: il giudizio impietoso sulla squadra di PioliL’ex tecnico rossonero commenta in maniera critica la prestazione contro il Paris Saint Germain in Champions League Leggi di più ⮕

Capello sul Milan: ‘Disattento dietro e 0 presenza in area avversaria per 80 minuti’Fabio Capello commenta così la pesante sconfitta rimediata dal Milan contro il PSG in Champions League a Sky: La partita non mi è piaciuta. La prima mezzora il Milan se l&39;è giocata Leggi di più ⮕

Milan, Giroud si è fermato: Pioli ha un grande problemaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Milan, il solito problema del gol: Giroud doveva essere una riserva, non il titolareErrare è umano, perseverare è diabolico. Proprio come ha fatto il Milan che rappresenta un diavolo, “rosso come il fuoco e nero come la paura che dovremo incutere agli avversari”, Leggi di più ⮕

Attacco Milan cercasi: zero goal in Champions, Giroud e Leao preoccupanoZero goal in 3 partite di Champions per il Milan, che vede aumentare i digiuni di Giroud (a secco dall'1 settembre) e Leao (non segna da 6 gare). Leggi di più ⮕