Cantante denuncia la diffusione di foto false

E la cantante ha deciso di denunciare subito la cosa con una storia Instagram. "Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei- ha scritto in una storia -. Ma comunque la cosa mi mette a disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo".

Se spesso il Deep Fake viene utilizzato per motivi di puro entertainment (come nel caso di quelli realizzati a "Striscia la notizia" per creare sketch con personaggi famosi), qui non c'è veramente nulla da ridere. Le foto false di Rose Villain senza veli sono tanto più pericolose e violente tanto più appaiono. Anche per questo nella sua storia l'artista rivolge il pensiero ad altre persone che potrebbero essere vittima di una tale manipolazione, con la divulgazione di tali immagini anche per motivi di revenge por

Cantante Denuncia Foto False Nuda Violazione Illegale Punibile Revenge Porn

