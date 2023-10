Cane precipitato dal terzo piano, l'Oipa ricorda: 'Il detentore è sempre responsabile'

In attesa di conoscere l'esito dell'incredibile storia del cane, un Rottweiler, che si è schiantato al suolo dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo sito in via Frattina, nel cuore di Roma, investendo una passante incinta di 28 anni, rimasta ferita alla testa e ora ricoverata in ospedale, l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ricorda che in casi del genere il detentore può essere responsabile dell'omessa custodia e malgoverno del...

La 28enne incinta ferita alla testa La giovane, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso al Policlinico Umberto I. Non sarebbe tuttavia in gravi condizioni, ma presenterebbe una ferita alla testa e un sospetto trauma cranico. Sul posto le forze dell'ordine che indagano sull'accaduto.

Il precedente Nel 2018 un gatto di sei chili cadde dall'ottavo piano colpendo un passante per le strade di Torino. L'animale è morto e il passante ha avuto una prognosi.

