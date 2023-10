Cane precipita su donna incinta, la padrona: «Non capisco perché Cody si sia lanciato. Felice di sapere che il

Sono passate appena tre ore dal terribile incidente che ha visto coinvolta Ludovica C., 28enne incinta, a via Frattina. Stava passeggiando con il suo compagno quando le è caduto addosso un Rottweiler di 40 chili, precipitato da una finestra del terzo piano di un appartamento. In casa in quel momento con l’animale c’era la proprietaria, Emilia Monika P., 40 anni, di origini polacche ma residente da tempo a Roma.

E a quel punto cosa ha fatto? Ha capito subito cosa fosse accaduto? «Ho iniziato a chiamarlo però non arrivava, poi mi sono affacciata dalla finestra e ho visto tutto. Disperata, mi sono scapicollata per le scale e ho lasciato anche la porta di casa aperta». E quando è arrivata in strada cosa ha trovato? «C’era Cody agonizzante a terra, anche la ragazza era a terra, tutti urlavano.

Leggi di più:

ilmessaggeroit »

Europa League, Mourinho: 'Chi pensa che sia felice nel non essere in panchina e' un idiota'Il tecnico della Roma: 'A Praga troveremo la Slavia del secondo tempo' (ANSA) Leggi di più ⮕

Hope, il cane che non era in grado di camminare, sembra irriconoscibile dopo il salvataggioIl cane Hope è diventata un simbolo di speranza per tutti. La straordinaria trasformazione del&nb… Leggi di più ⮕

Non solo Alba: ecco le fiere d'autunno del tartufo bianco da non perdereDal Monferrato Astigiano ai Colli Tortonesi passando da Torino il prezioso fungo è un inno ai profumi e ai sapori d’autunno. Ecco tutte le manifes… Leggi di più ⮕

Mes: Donohoe, scelta Italia se non lo usera', ma non impedire ad altri di farlo (RCO)Ratifica trattato e' nell'interesse di tutti paesi dell'euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 27 ott - Come annunciato qualche giorno ... Leggi di più ⮕

Osimhen non ha seguito il Napoli a Berlino, Sosa: 'Con Marino ds non sarebbe successo'L'ex attaccante del Napoli, Roberto Sosa, è intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli'. Queste le sue dichiarazioni sulla presenza di Osimhen in Germania ma senza seguire i co Leggi di più ⮕

Osimhen non segue la squadra a Berlino, Sosa: ‘Con Marino non sarebbe successo’Roberto El Pampa Sosa commenta così la decisione di Osimhen di non seguire la squadra in trasferta a Berlino perché infortunato: “Io ad esempio ho avuto un grande ds come Pierpaolo Leggi di più ⮕