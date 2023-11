Cane Bully XL scappa e aggredisce una bambina di 7 anni: la proprietaria la salva, ma viene multata. «Mai più

Fortunatamente, Holly è arrivata tempestivamente, ed è riuscita ad allontanare il Bully dalla sua vittima, che nel frattempo era coperta di sangue. La malcapitata è attualmente ricoverata in ospedale, ma non si conoscono ulteriori dettagli al riguardo. Il cane è stato abbattutto: Holly e il suo partner, Jamie, hanno dichiarato di «non voler mai più un cane del genere in casa».

