Cancellati 25 milioni di euro destinati al Fondo per il contrasto dei disturbi alimentari

Cancellati 25 milioni di euro destinati dal Governo al Fondo per il contrasto dei disturbi alimentari. Protestano le opposizioni Dalla legge di bilancio 2024 sono stati cancellati 25 milioni di euro destinati dal Governo nel biennio 23-24 al Fondo per il contrasto dei disturbi alimentari.

Istituito nel 2021, quest’ultimo aveva l’obiettivo di potenziare le strutture ambulatoriali esistenti e crearne di nuove in tutto il Paese, garantendo un’assistenza adeguata e omogenea a chi soffre di anoressia, bulimia e altri disturbi del comportamento alimentare. VEDI ANCHE I nuovi volti dei disturbi alimentari Centri per i disturbi alimentari, le disparità territoriali Secondo l’ultimo censimento del 2023, in Italia esistono 126 centri specializzati, tra pubblici e privati accreditati, ma con una distribuzione disomogenea sul territorio. Il Nord ne conta 63, con Emilia Romagna e Lombardia in testa, mentre il Centro ne ha solo 23 e il Sud e le Isole 40. Alcune Regioni, come il Molise, non hanno nemmeno un centro dedicat





