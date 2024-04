Al via, da martedì 9 a giovedì 11 aprile, al Campionato Nazionale di Pasticceria Istituti Alberghieri a Vittorio Veneto (Treviso). La competizione per il titolo di Migliore Pasticciere Juniores vede in gara 60 giovani talenti provenienti da 30 scuole di tutta Italia. La sfida, organizzata dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria ( Fipgc ) e dall'Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione"A.

Beltrame", è promossa dal ministero dell'Istruzione e del merito. Il Campionato è giunto alla sesta edizione. La gara prevede che gli studenti, organizzati in team da due, dovranno affrontare, in tre ore a disposizione, prove tra forni e fornelli, realizzando monoporzioni che abbiano come base il Miele delle Dolomiti Dop (ingrediente della terra ospitante) e presentare il dolce in un packaging studiato e realizzato appositamente per l'occasione che metta in evidenza la sostenibilità e il futuro commercial

Campionato Nazionale Pasticceria Istituti Alberghieri Vittorio Veneto Migliore Pasticciere Juniores Fipgc Istituto Professionale Miele Delle Dolomiti Dop Sostenibilità Futuro Commerciale

