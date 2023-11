In base alle norme del Codice della Strada, chi viene fermato alla guida di un autoveicolo, sprovvisto dei dispositivi omologati per la circolazione invernale (pneumatici termici da neve omologati o catene a bordo), rischia di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. In particolare, è prevista una multa da 87 euro fino a 344 euro.

