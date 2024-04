Cambio di regolamento dopo gli errori su Sinner e Medvedev: dal 2025 stop ai giudici di linea , via all' occhio di falco TENNIS, MASTERS 1000 MONTE CARLO - Dopo le "sviste" arbitrali subite da Jannik Sinner e Daniil Medvedev, dal 2025 si cambia sulla terra monegasca : addio ai giudici di linea per adottare l' occhio di falco live. La decisione, su cui anche l' ATP concorda, è stata confermata dal direttore del torneo, David Massey, in conferenza stampa.

Detto questo, confermo che dal prossimo anno, salvo che l'ATP ci ripensi,, adottando l'occhio di falco live anche qui sulla nostra terra battuta. Si tratta di un passo che l'ATP stessa considera decisivo nell'ottica di una, da domenica a domenica, più la giornata inaugurale dedicata alle qualificazioni. Il tabellone a 56 giocatori ci ha sempre permesso di avere un draw molto competitivo, e anche quest'anno abbiamo registrato 9 top 10.

Tennis Regolamento Errori Giudici Di Linea Occhio Di Falco ATP Terra Monegasca

