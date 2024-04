Cambiare rotta assedia l'università Bicocca per ottenere lo stop al bando Maeci

Cambiare rotta ha "assediato" l'università Bicocca durante il Senato accademico per ottenere lo stop al bando Maeci e a ogni collaborazione con Israele contro le università per spingerli a uscire dal bando Maeci e boicottare le collaborazioni scientifiche con Israele.

Forti del risultato ottenuto a Torino, dove sono riusciti a far votare al Senato accademico la mozione contro il bando, da Cambiare rotta ci riprovano all'università Bicocca di Milano, dove oggi è stato organizzato una sorta di assedio durante il Senato accademico.", dice una studentessa e attivista di Cambiare Rotta che si è incatenata a una balaustra dell'università, chiedendo l'abolizione del bando Maeci. Ma non solo, perché per ottenere il massimo supporto alla loro propaganda, da Cambiare Rotta pretendono che l'università conceda loro un incontro pubblico davanti a tutta la comunità scolastica, per poter fare proselitismo ma anche per chiedere alla rettrice

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Gli antisionisti puntano ad assediare la BicoccaHanno unito le forze, hanno alzato la posta in gioco. E adesso puntano a diffondere l'intolleranza a macchia d'olio

