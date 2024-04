Cambia il rito funebre dei Pontefici per volontà di Papa Francesco: “Il rituale attuale è troppo sovraccarico” Alla sua morte Papa Francesco sarà esposto nella bara e non su un catafalco, “con dignità ma come ogni cristiano”. Così Bergoglio, 87 anni, semplifica il rito funebre, secondo quanto dice nel libro-intervista “El sucesor” (in uscita il 3 aprile in Spagna, dopo l’estate in Italia) con il giornalista spagnolo Abc Javier Martinez-Brocal.

Ma non è questa l’unica novità… Rito funebre, le nuove regole di Papa Francesco Ricordando i funerali di Benedetto XVI, Francesco dice: “Sarà l’ultima veglia funebre celebrata così, con il corpo del Papa esposto fuori dalla bara, su un catafalco. Ho parlato con il cerimoniere e abbiamo eliminato questo e tante altre cose“, “il rituale attuale era troppo sovraccarico

