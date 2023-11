Calcio: Real Madrid contro il Rayo Vallecano, Porto perde contro l'Estoril

Domani il Real Madrid affronterà il Rayo Vallecano al Bernabeu. Il Porto perde in casa contro l'Estoril. Pepe si scusa con i tifosi. Boca-Fluminense, presidente della Federazione calcistica brasiliana: 'Il rafforzamento della sicurezza è già in atto'. Sarà un gennaio di scambi, con Taremi che potrebbe essere un colpo vincente per una grande squadra. Zielinski è praticamente fuori, anche Osimhen vuole andarsene. Lo farà a giugno, non a gennaio

. Serie A, i diritti TV rimarranno a Dazn e Sky per i prossimi 5 anni. De Laurentiis: 'Una sconfitta per il calcio italiano'. Soulé chiude le porte all'Italia e giura amore per l'Argentina. Il Bologna supera la Lazio 1-0 con Ferguson e si avvicina alla zona Europa. Brambati: 'Dybala non manca alla Juve, troppi soldi per un giocatore discontinuo'. Le pagelle della Serie B, 12ª giornata: occhi su Catanzaro-Modena e Samp-Palermo. Pisa-Como: Aquilani perde nuovamente Torregrossa. Dubbio modulo per Longo. La gestione del Comunale di Guidonia Montecelio assegnata al Monterosi: la nota del club. La panchina del mister Gorgone della Lucchese è in bilico

:

AGENZİA_ANSA: LaLiga: apre l'Atletico, sfida Real Sociedad-BarcellonaIl Real Madrid ospita il Rayo Vallecano, Villarreal-Athletic Bilbao (ANSA)

CORSPORT: Rodrygo rinnova con il Real Madrid: la clausola rescissoria è clamorosa!Dopo Vinicius Jr è toccato anche all'ex Santos: nuovo contratto fino al 2028

CORSPORT: Real Madrid-Napoli, parte la prevendita per il settore ospiti: i dettagliLa gara del Bernabeu è in programma mercoledì 29 novembre alle ore 20.45: sarà valida per il quinto turno dei gironi di Champions League

CORSPORT: Real Madrid-Napoli, posticipata vendita biglietti: il motivoC'era grande attesa per la prevendita dei tagliandi del settore ospiti del Bernabeu, ma i tifosi azzurri dovranno aspettare: l'annuncio

TUTTOMERCATOWEB: Xabi Alonso studia per il Real Madrid: il suo Leverkusen è una macchina da golIn questo avvio di stagione il Bayer Leverkusen è una vera e propria macchina da gol. Sotto la guida di Xabi Alonso, che è entrato in carica sulle panchine delle Aspirine dal 5 ottobre 2022 prendend

CMDOTCOM: Real Madrid, Bellingham e la 5: 'Omaggio a Zidane, ma seguo la mia strada'Jude Bellingham ha concesso una lunga intervista a L&39;Equipe nella quale il centrocampista del Real Madrid ha trattato diversi temi, tra cui l&39;idea di prendere la maglia numero 5 appartenuta a Zinedine

