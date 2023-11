Calcio: Inter doma la Roma ed è leader, è 2-2 tra Napoli e Milan

Il Milan gioca un gran primo tempo ma subisce nella ripresa la furia di un Napoli al quale nell'intervallo Rudi Garcia è costretto a cambiare i connotati.

Finisce con un pareggio 2-2 che sta un po' stretto ai rossoneri e che il Napoli può viceversa accettare con soddisfazione perchè per come si erano messe le cose in campo il finale avrebbe potuto essere ben più deludente per gli azzurri. Gli uomini di Pioli concludono la prima frazione di gioco in doppio vantaggio, grazie a due colpi di testa di Giroud, che in area di rigore surclassa nettamente uno spaesato Rrahmani.

Il resto della gara non riserva altre sorprese, anche se entrambe le squadre fanno di tutto per trovare il gol della vittoria. Nel primo tempo c'è una sola squadra in campo. Il Milan conquista il predominio del gioco grazie ai tre centrocampisti che sono sempre in anticipo sugli avversari. Musah cancella dal campo Zielinski, lo stesso fa Reijnders con Lobotka, mentre sull'altro lato del terreno di gioco Elmas si autoesclude dalla gara con una prestazione impalpabile. Nell'intervallo Garcia si rende conto che per cambiare il corso della partita è necessario modificare tatticamente la sua squadra. headtopics.com

Il Napoli è molto più aggressivo e chiude subito il Milan nella propria area di rigore. Dopo 4' gli azzurri accorciano le distanze con una bella azione di Politano che riceve sulla destra da Di Lorenzo, entra in area di rigore e batte Maignan con un tiro in diagonale. I campioni d'Italia sentono profumo di pareggio e si riversano in attacco con un accanimento ancora maggiore. Il premio per questo atteggiamento offensivo arriva al 18'.

