, con cui ha vinto due scudetti, una Supercoppa italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe Uefa e due Coppe intercontinentali. La sua carriera di allenatore è iniziata nel 1995 alla(2001-2009). Alla guida del club di Torino ha vinto una Coppa Intertoto Uefa nel ’99 mentre alla guida dei rossoneri ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe Uefa e una Coppa del mondo.

È l’unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto il titolo nei 5 principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna) e l’unico ad aver vinto la Champions League per quattro volte. Carlo Magno — o Re Carlo, com’è soprannominato — nel 2020, per il cinquantenario del Paris Saint-Germain, è stato nominato miglior allenatore della storia del club, e nel 2019 la rivista francese

